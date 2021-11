Unfall-Opfer verfolgt mutmaßlichen Verursacher durch die Weinberge

per Mail teilen

In Weinsberg (Kreis Heilbronn) kam es nach einem Unfall auf der B39 am Freitagnachmittag zu einer Verfolgungsjagd. Sowohl Unfall-Geschädigte als auch Polizei verfolgten den mutmaßlichen Verursacher. Wie es in einer Mitteilung heißt, streifte der Autofahrer vor einem Tunnel das Fahrzeug der Frau beim unerlaubten Überholen auf der rechten Seite und flüchtete. Die Autofahrerin folgte ihm einige Kilometer und beobachtete, wie er ein weiteres Auto streifte. Die Flucht führte durch die Weinberge bis nach Bretzfeld-Schwabbach (Hohenlohekreis). Dort stoppte die hinzugerufene Polizei den Autofahrer nach kurzer Verfolgung, heißt es. Er soll Drogen und Alkohol im Blut gehabt haben - der Führerschein wurde einbehalten.