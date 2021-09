Drei Schwerverletzte bei Unfall nahe Schwäbisch Hall

per Mail teilen

Bei einem Unfall bei Schwäbisch Hall-Sulzdorf sind am Donnerstagnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher hatte wohl getrunken - wie viel ist noch unklar.

Bei einem Unfall bei Schwäbisch Hall-Sulzdorf sind am Donnerstag gegen 16:46 Uhr drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 58 Jahre alter Autofahrer kam aus Richtung Vellberg in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte in einen Sattelzug. Er hatte laut Polizei Alkohol getrunken, das Testergebnis steht noch aus. Der Laster kollidierte dann mit einem weiteren entgegenkommenden Wagen.

Zwei Autos und ein Lkw waren in den Unfall verwickelt onw-images / Fabian Koss

Drei Menschen schwer verletzt

Der mutmaßliche Unfallverursacher sowie die 34-jährige Fahrerin des zweiten Autos und ihr 36 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt. Der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Der Schaden wird auf rund 75.000 Euro geschätzt.

Lkw-Tank aufgerissen

Durch den Zusammenstoß mit dem mutmaßlichen Unfallverursacher wurde der Tank der Sattelzugmaschine aufgerissen und es lief Kraftstoff aus. Die L1060 war wegen der Bergungsmaßnahmen bis gegen 21:30 Uhr voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Schwäbisch Hall war mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz, der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen vor Ort.