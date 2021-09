Unfall zwischen Straßenbahn und E-Scooter

In Heilbronn kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einer E-Scooter-Fahrerin. Nach aktuellem Stand habe sich die 19-Jährige dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt. Sie wurde dennoch vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei fuhr die junge Frau mit einem E-Scooter auf der Oststraße in Heilbronn und übersah wohl die sich nähernde Straßenbahn, weshalb es zum Zusammenstoß kam. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt, es seien nur wenige Fahrgäste in der Bahn gewesen. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.