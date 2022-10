Bei einem Unfall mit einem Kleinbus in Fichtenberg sind am Donnerstag mehrere Menschen verletzt worden - darunter auch Kinder auf dem Weg zur Schule.

Insgesamt acht Menschen wurden bei einem Unfall am Donnerstagmorgen verletzt - eine Autofahrerin und drei Schulkinder. Der Fahrer eines Kleinbusses sei zuvor an einer Kreuzung auf der Kreisstraße bei Fichtenberg (Kreis Schwäbisch Hall) mit sieben Schülern an Bord kurz vor der Schule gewesen, als er laut Polizei ohne zu bremsen in eine Einmündung einfuhr. Dabei hatte er wahrscheinlich das Auto der Frau übersehen. Es kam zu einem Zusammenstoß.

Die Autofahrerin musste aus dem Fahrzeug befreit werden

Der Kleinbus stürzte durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite, nachdem er rund 20 Meter weit geschleudert wurde. Das Auto drehte sich um die eigene Achse. Die Autofahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus. Ersthelfer konnten die sieben Schulkinder über die Hecktür des Kleinbusses befreien. Sie kamen vergleichsweise glimpflich davon: drei kamen leicht verletzt zur Überwachung ins Krankenhaus, zwei gingen nach Hause und zwei gingen zum Unterricht. Der Fahrer des Kleinbusses blieb unverletzt.