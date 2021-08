per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der B290 in Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) sind sechs Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Ein 80-Jähriger war am Donnerstagnachmittag mit seinem Wagen auf ein stehendes Auto aufgefahren. Dieses wurde dann noch in ein weiteres geschoben. Fünf der Verletzten mussten ins Krankenhaus gebracht werden.