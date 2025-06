per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall bei Bad Mergentheim wurde ein 26-Jähriger schwer verletzt. Er war einem entgegenkommenden Auto ausgewichen, das wegen eines Rehs auf der Gegenfahrbahn landete.

Am Mittwochabend ist ein 26-Jähriger bei einem Autounfall auf der B290 bei Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll dem 26-jährigen Fahrer in einem Waldstück ein anderes Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein. Das Auto soll nach Angaben der Polizei kurz zuvor einem Reh ausgewichen und so auf die Gegenfahrbahn gelandet sein.

26-Jähriger schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 26-Jährige dem entgegenkommenden Fahrzeug aus. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto überschlug sich mehrmals und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Überschlag war so heftig, dass der komplette Motorblock aus dem Fahrzeug herausgerissen wurde. Der Mann konnte sich selbständig aus dem Auto befreien und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Unbekannten Fahrer

Das Auto wurde beim Unfall komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Fahrer oder der Fahrerin des Autos, das einem Reh auswich und auf die Gegenfahrbahn geriet. Der oder die Unbekannte hatte die Fahrt nach dem Ausweichmanöver fortgesetzt.