Die Unterland-Hohenlohe-Rallye ist am Samstag von einem schweren Unfall überschattet worden. Ein Auto hat sich beim Abfahren der Strecke überschlagen, es gab zwei Schwerverletzte.

Bei der 35. Unterland-Hohenlohe-Rallye ist am Samstagmittag ein Team schwer verunglückt. Laut e9ines Veranstalters hat sich das Fahrzeug beim Abfahren der Strecke überschlagen. also noch vor dem eigentlichen Rennen. Durch einen Fahrfehler sei der Rallye-Fahrer mit seinem Auto in einer Kurve rechts von der Rennstrecke abgekommen. Das sagte ein Sprecher der Polizei dem SWR. Weitere Autos waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Rennen unterbrochen

Der 36-jährige Fahrer und seine vier Jahre jüngere Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall schwer. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe bei beiden keine, hieß es. Die Veranstaltung war rund 30 Minuten unterbrochen und wurde dann fortgesetzt.