Bei einem Unfall bei Schwaigern (Kreis Heilbronn) ist am frühen Mittwochabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann übersah nach Polizeiangaben ein Auto, dessen Fahrerin in einen Feldweg abbiegen wollte. Er sei nahezu ungebremst in den Wagen gefahren. Der 22-Jährige wurde über das Auto geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Landstraße zwischen Schwaigern und Stetten war zeitweise voll gesperrt.