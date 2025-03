per Mail teilen

Bei einem Unfall mit einem Auto hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der genaue Ablauf des Unfalls ist noch unklar, die Polizei ist vor Ort.

In Heilbronn ist es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei hat ein Auto einem Motorrad die Vorfahrt genommen. Deshalb kam es zum Zusammenstoß in der Wimpfener Straße.

Motorradfahrer schwebt nicht in Lebensgefahr

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr, so die Polizei. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell ist die Wimpfener Straße vollgesperrt.

Weitere Informationen folgen.