Bei Möckmühl (Kreis Heilbronn) hat sich am Donnerstagabend ein Auto überschlagen. Drei Insassen wurden teils schwer verletzt. Eine Mitfahrerin musste von der Feuerwehr befreit werden.

Zwischen Möckmühl-Züttlingen und Ernstein verlor der 22-Jährige Fahrer am Donnerstag gegen 19:50 Uhr in einer Kurve auf der Landesstraße die Kontrolle über sein Auto. Die Polizei vermutet, dass er zu schnell fuhr. Er kam mit dem Auto in den angrenzenden Grünstreifen. Es schleuderte, kollidierte erst mit einer Mauer und dann mit einem geparkten Wagen, der durch die Wucht auf ein weiteres geparktes Auto geschoben wurde.

17-Jährige schwer verletzt

Das Auto des 22-Jährigen überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin wurden leicht, eine 17-Jährige auf der Rückbank schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro.

Mehrere Rettungskräfte vor Ort

Vom Rettungsdienst waren mehrere Besatzungen und drei Notärzte am Unfallort. Von der Feuerwehr befanden sich vier Fahrzeuge und 14 Mann am Einsatzort, so die Polizei.