Auf der B290 bei Bad Mergentheim ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall mit zwei Autos gekommen. Beide Fahrer wurden verletzt. Einer musste aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Am Dienstagmorgen sind zwei Autos auf der B290 bei Bad Mergentheim-Wachbach (Main-Tauber-Kreis) kollidiert. Beide Fahrzeuge wurden kurz nach 8 Uhr in einem Straßengraben gefunden. Eines der Autos prallte dort noch mit einem Baum zusammen. Der 61-jährige Fahrer wurde in dem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, sagte eine Polizeisprecherin dem SWR. Wie schwer er verletzt wurde, ist weiter unklar. Beide Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die 50-jährige Fahrerin des anderen Autos wurde nur leicht verletzt, hieß es.

Hoher Sachschaden

Laut Polizei war der Mann in Richtung Bad Mergentheim unterwegs, die Frau in Richtung Herbsthausen. Dann sind sie aus bislang ungeklärten Gründen zusammengeprallt. Den Schaden schätzt die Polizei derzeit auf rund 75.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B290 ist den Angaben zufolge frei.