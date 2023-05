Schwerer Unfall bei Neuhof: Auto überschlägt sich mehrfach

Am Sonntagvormittag kam eine Frau bei Neuhof von der Straße ab woraufhin sich ihr Auto mehrfach überschlug. Sie wurde im Auto eingeklemmt, möglicherweise besteht Lebensgefahr.

Eine 63-jährige Frau war am Sonntag gegen 10:30 Uhr auf einer Straße zwischen Berlichingen und Neuhof (beide Hohenlohekreis) unterwegs. Aus bisher ungeklärten Umständen kam die Frau nach rechts von der Straße ab. Das Auto überschlug sich mehrfach.

Womöglich besteht Lebensgefahr

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde die Fahrerin in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr, die mit neun Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften vor Ort war, musste sie befreien. Dass ihre Verletzungen lebensgefährlich sind, sei aktuell nicht auszuschließen, so die Polizei weiter. Die Kreisstraße war für etwa eine Stunde gesperrt. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 6.500 Euro.