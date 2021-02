Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 in Höhe Schöntal (Hohenlohekreis) sind am Mittwoch drei Insassen eines Autos verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer hatte beim Überholen den entgegenkommenden Wagen eins 33-Jährigen übersehen. Beim Ausweichen prallte der Autofahrer in eine Absperrwand der Straßenmeisterei. Am Wagen entstand ein Schaden von 53.000 Euro.