Ein sechsjähriger Junge ist am Mittwoch bei einem Unfall in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) so schwer verletzt worden, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Junge war zu Fuß unterwegs und wurde aus noch unklaren Gründen von einem Wagen erfasst, so die Polizei. Spezialisten untersuchen jetzt den Unfallhergang.