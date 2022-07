Zwei Autounfälle - Ein Mann schwer verletzt

Gleich zwei Unfälle haben sich am Samstag im Kreis Schwäbisch Hall ereignet. Aus noch unbekannten Gründen hat sich ein Auto kurz nach Blaufelden mehrfach überschlagen und ist in einem Feld gelandet. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Zu einem weiteren Unfall ist es in Schwäbisch Hall gekommen. Hier fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in den Gegenverkehr. Dabei rutschte ein Auto eine Böschung hinab. Die Fahrerin wurde leicht Verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 35.000 Euro.