Unfall in Heilbronn am Europaplatz: Zwei Schwerverletzte

In der Nacht zum Sonntag fuhr ein 37-Jähriger zu schnell und prallte am Europaplatz in Heilbronn gegen einen Baum. Dabei wurden er und seine Beifahrerin schwer verletzt.

Ein Autofahrer hat in Heilbronn die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist mit einem Baum zusammengestoßen, wie die Polizei dem SWR Studio Heilbronn sagte. Der 37-Jährige und die 33-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall sehr schwer verletzt. Die Feuerwehr musste die beiden aus dem Wagen befreien. Nach der Befreiungsaktion wurden die beiden Schwerverletzten in ein Krankenhaus gebracht. Unfallzeugen wurden von Seelsorgern betreut Der Mann war laut Polizei vor dem Unfall zu schnell gefahren - wie schnell, konnte die Polizei am Sonntagvormittag nicht sagen. Der Ermittlungen dauern an. Das Auto wurde bei dem Unfall massiv beschädigt. Bilder vom Unfallort zeugen vom Ausmaß der Zerstörung Einsatzreport24 Bild in Detailansicht öffnen Die Polizei hat bestätigt, dass der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr Einsatzreport24 Bild in Detailansicht öffnen Der 37-jährige Fahrer und seine 33-jährige Beifahrerin erlitten sehr schwere Verletzungen Einsatzreport24 Bild in Detailansicht öffnen Die Feuerwehr brauchte nach eigenen Angaben etwa eine halbe Stunde, um den Mann aus dem Auto zu befreien Einsatzreport24 Bild in Detailansicht öffnen Das Auto war laut Polizei gegen einen Baum im Mittelgrünstreifen geprallt Einsatzreport24 Bild in Detailansicht öffnen Die beiden Schwerverletzten wurden in eine Klinik gebracht Einsatzreport24 Bild in Detailansicht öffnen Das Auto wurde bei dem Unfall komplett zerstört Einsatzreport24 Bild in Detailansicht öffnen Neben den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr wurden auch Seelsorger an die Unfallstelle gerufen, da die Einsatzkräfte laut Polizei zunächst mit dem Tod hatten rechnen müssen.