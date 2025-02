Bei einem Unfall in Creglingen ist ein junger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er soll einem Autofahrer die Vorfahrt genommen haben.

Am Montagnachmittag ist es in Creglingen (Main-Tauber-Kreis) zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei ein 17 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Motorradfahrer in Creglingen kracht in zwei Autos - schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich im Teilort Sechselbach. An einer Kreuzung habe der 17-Jährige einen Pkw übersehen, der Vorfahrt hatte. Laut Polizei prallte der Motorradfahrer in die linke Fahrzeugseite, danach in ein weiteres Auto. Dieses kam aus einer anderen Richtung und wartete an der Kreuzung.

Der Motorradfahrer zog sich den Angaben zufolge schwerste Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Würzburg (Bayern) transportiert werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro, heißt es.

Für die Dauer der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich voll gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.