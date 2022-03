per Mail teilen

Zwei Autofahrer sind am Dienstagmittag bei einem Zusammenstoß nahe Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 24-Jähriger die Vorfahrt einer Autofahrerin missachtet und war seitlich in das Fahrzeug geprallt. Beide Fahrer wurden in eine Klinik gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden, daher kam es zu Verkehrsbehinderungen.