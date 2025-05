per Mail teilen

Nach einem Unfall bei Bad Friedrichshall ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf ein illegales Straßenrennen. Es krachte, als die Fahrer einem Polizeiauto ausweichen wollten.

Drei Verletzte, Drogen in Autos, Führerscheine und Handys weg: Ein gefährliches Manöver auf der B27 bei Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) hätte auch schlimmer ausgehen können. Es kam zum Unfall, als zwei Autofahrer, ein 20-Jähriger und ein 39-Jähriger, einem Streifenwagen der Polizei ausweichen wollte. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Viel zu schnell: Ausweichmanöver mit Folgen

Wie die Polizei aktuell mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am Sonntag. Gegen 17:30 Uhr war ein Streifenwagen mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz, als ihm in einer Linkskurve zwei Autos mit auffälligem Fahrverhalten entgegenkamen. In einer Kurve bremste der 39-jährige Autofahrer zunächst stark ab, um eine Kollision mit dem Einsatzwagen zu vermeiden.

Der 20-Jähriger im zweiten beteiligten Fahrzeug konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte in den ersten Wagen. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrer sowie ein 18-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, so die Polizei.

Polizei sucht nach Crash in Bad Friedrichshall Zeugen

Beide Fahrzeuge sollen laut Zeugen bereits zuvor mit stark überhöhtem Tempo unterwegs gewesen sein – mit typischem Rennverhalten, wie es heißt. Bei der Unfallaufnahme fanden die Beamten in beiden Autos Drogen. Beide Fahrer mussten deshalb eine Blutprobe abgeben. Außerdem beschlagnahmte die Polizei Führerscheine und Handys.

Der entstandene Schaden liegt laut Polizei bei rund 10.000 Euro. Die B27 war Richtung Neckarsulm (Kreis Heilbronn) zeitweise gesperrt.