Auffahrunfall - Hund und Meerschweinchen im Kofferraum

Auf der A6 hat ein 55-jähriger Autoahrer im stockenden Verkehr einen Auffahrunfall ausgelöst. Bei Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) in Fahrtrichtung Heilbronn stockte der Verkehr am Freitagabend wegen einer Tagesbaustelle. Der Fahrer bemerkte das zu spät und prallte auf das vor ihm fahrende Auto auf. Mehrere Fahrzeuge wurden bei dem Unfall aufeinander geschoben. Zwei Autofahrer wurden leicht verletzt. In einem der Autos, die am Unfall beteiligt waren, befanden sich ein Golden Retriever und ein Meerschweinchen im Kofferraum. Da die Fahrerin dieses Wagens zu den leicht Verletzten gehörte, wurden die Tiere laut Polizei vorübergehend in einem Tierheim untergebracht, sie blieben aber unversehrt. Der Fahrer, der den Unfall ausgelöst hatte, muss laut Polizei mit einer Anzeige rechnen. Der Gesamtschaden beläuft sich demnach auf 35.000 Euro.