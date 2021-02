per Mail teilen

Eine 65 Jahre alte Fußgängerin ist am Montag in Schwäbisch Hall-Hessental von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau wollte auf einem Fußgängerüberweg die Straße queren, als sie von einem Autofahrer erfasst wurde, so die Polizei. Er hatte die Frau offenbar übersehen.