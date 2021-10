per Mail teilen

Bei Flein (Kreis Heilbronn) wurde der Fahrer eines Kleinwagens am Montag nach einem Unfall mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen des Schwerverletzten war auf regennasser Straße mit einem entgegenkommenden Transporter kollidiert, so die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.