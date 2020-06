Bei einem Unfall mit einem Bus zwischen Niedernhall und Weißbach (beides Hohenlohekeis) sind am Montagmittag etwa zehn Kinder leicht verletzt worden, eine Frau wurde schwerer verletzt.

Bei dem Busunfall bei Niedernhzall wurden mehrere Kinder und Erwachsene verletzt 7aktuell.de | Kevin Müller

Laut Polizei kam die Frau auf der Landstraße bei Niedernhall mit ihrem Auto wahrscheinlich auf die Gegenfahrbahn und krachte in einer 70er-Zone frontal in den Bus, in dem etwa 15 Schulkinder saßen. Die Fahrerin musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mehrere Verletzte im Krankenhaus

Die Kinder kamen ins nahe Feuerwehrhaus zur weiteren Untersuchung. Von dort aus kamen bisher mindestens drei der Leichtverletzten ins Krankenhaus, ebenso wie der Busfahrer. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz.

Der schwere Unfall sei glimpflich ausgegangen, so ein Heilbronner Polizeisprecher. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Ein Sachverständiger wurde beauftragt.