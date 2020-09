per Mail teilen

Bei einem Unfall am Freitagvormittag auf der B27 zwischen Gundelsheim und Offenau (beide Kreis Heilbronn) ist ein 26-jähriger Mann ums Leben gekommen. Die Strecke war lange Zeit gesperrt.

Der Mann war auf der B27 von Gundelsheim in Richtung Offenau unterwegs. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam sein Auto ohne fremde Einwirkung nach rechts von der Bundesstraße ab und krachte gegen einen großen Baum. Dabei überschlug es sich. Das Auto blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen geborgen werden. Seine Verletzungen waren allerdings so schwer, dass er noch am Unfallort starb.

Ein 26-Jähriger kam bei dem Unfall ums Leben: Die B27 war wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt Julian Buchner / Einsatz-Report24

Rettungskräfte zogen das Auto aus dem Graben und stellten es auf die Räder. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. Die B27 war bis zum Mittag wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt.