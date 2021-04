Wohl betrunken in Ausstellungsfahrzeuge von Autohaus in Ingelfingen gekracht

In Ingelfingen ist ein Autofahrer am Samstagabend in die Ausstellungsfläche eines Autohauses gefahren. Der Mann wurde schwer verletzt, mehrere zum Verkauf ausgestellte Fahrzeuge wurden dabei beschädigt.