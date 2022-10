Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Heilbronn am Samstagmittag leicht verletzt worden. Vier Fahrzeuge wurden beschädigt, heißt es von der Polizei.

Wie die Polizei mitteilte, waren drei Autos in Heilbronn auf einer zweispurigen Straße stadtauswärts unterwegs - zwei auf der rechten Spur, eines auf der linken. Das vordere der beiden rechten Fahrzeuge verlangsamte seine Fahrt. Das folgende Auto wechselte daraufhin auf die linke Spur, übersah aber wahrscheinlich das Fahrzeug, das sich bereits dorft befand, so die Polizei. Durch den Zusammenstoß wurde das gerammte Auto so in die Luft gehoben, dass es nur auf den beiden linken Rädern seine Fahrt fortsetzte. In der Folge kollidierte das Auto dann offenbar mit dem Fahrzeug auf der rechten Spur, das zuvor abgebremst hatte. Es drehte sich aufs Dach und schleuderte noch rund 20 Meter weit, so der Sprecher der Heilbronner Polizei.

Der leicht verletzte Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien, die anderen Verkehrsteilnehmer kamen mit dem Schrecken davon. Auch ein parkendes Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 50.000 Euro. Die Straße war lange Zeit gesperrt.