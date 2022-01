Bei einem Autounfall ist am Montagmittag in Wüstenrot (Kreis Heilbronn) ein Mann schwer verletzt worden. Laut Polizei geriet der 20-Jährige vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Um entgegenkommenden Fahrzeugen auszuweichen, kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Böschung. Durch den Aufprall wurde der Mann aus seinem Auto geschleudert und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.