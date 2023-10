Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, ist der bei Kirchardt verunfallte Sportwagen als gestohlen gemeldet worden. Das könnte erklären, warum der Fahrer nach dem Crash flüchtete.

Auf der B39 bei Kirchardt (Kreis Heilbronn) hatte sich am frühen Montagmorgen ein Audi überschlagen. Als die Polizei am Unfallort eintraf, fehlte von dem oder den Fahrern jede Spur. Auf SWR-Anfrage gibt die Polizei heute einen neuen Ermittlungsstand bekannt: Der Sportwagen ist am Montag als gestohlen gemeldet worden.

Ludwigsburger meldet Sportwagen als gestohlen

Als der Besitzer des Audi S5 am Montagmorgen sein Haus in Ludwigsburg verließ, bemerkte er, dass sein Sportwagen nicht mehr dort stand, wo er ihn geparkt hatte. Er informierte die Polizei und meldete den Wagen als gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, muss das Auto nach 22 Uhr entwendet worden sein. Damit erklärt sich auch die Flucht des oder der bislang unbekannten Fahrer vom Unfallort.

Flucht nach Kollision mit Überschlag

In der Nacht auf Montag war der Wagen auf der B39 bei Kirchardt von der Straße abgekommen, mit mehreren Bäumen kollidiert und hatte sich überschlagen. Als die Polizeibeamten am Unfallort eintrafen, fanden sie nur noch das Autowrack vor - von dem oder den Fahrern fehlte jede Spur. Da beide Airbags ausgelöst hatten, gingen die Ermittler zunächst von mindestens zwei flüchtigen Personen aus. Allerdings sei die Kollision so stark gewesen, dass der Beifahrer-Airbag auch dadurch ausgelöst worden sein könnte, so der Polizeisprecher. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.