Ein Arbeiter ist bei einem Unfall in Crailsheim-Jagstheim (Kreis Schwäbisch Hall) schwer verletzt worden. Der Mann stand nach Polizeiangaben am Mittwochnachmittag am Ortseingang, um Baumfällarbeiten abzusichern, als er von einem Auto erfasst wurde. Vermutlich hatte der Fahrer den Arbeiter übersehen.