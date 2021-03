per Mail teilen

Auf der A81 bei Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) ist bei einem Unfall rund 22.000 Euro Sachschaden entstanden. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Am späten Abend hatte eine Frau die Kontrolle über ihr Auto verloren, so die Polizei, das gegen die Leitplanke prallte. Zwei weitere Autos fuhren in den Unfall.