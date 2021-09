A81 nach Unfall mit zwölf Fahrzeugen gesperrt - mehrere Verletzte

Die A81 bei Tauberbischofsheim ist nach einem Unfall mit zwölf Fahrzeugen in Richtung Würzburg gesperrt worden. Laut Polizei waren am Mittwochnachmittag zehn Autos, ein Kleintransporter und ein Sattelzug an dem Unfall beteiligt. Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es 13 Verletzte. Wie schwer die Verletzungen sind, ist noch nicht bekannt. Ursache war nach Polizeiangaben Aquaplaning. Ein Auto geriet ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke. Der nachfolgende Verkehr bremste ab, woraufhin mehrere Fahrzeuge ungebremst in das Stauende fuhren. Die Rettungskräfte sind vor Ort im Großeinsatz.