Bei einem Unfall auf der A81 bei Abstatt (Kreis Heilbronn) in Fahrtrichtung Stuttgart ist am Dienstagmorgen ein Mensch schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben rammte ein Auto einen Lastwagen. Die verletzte Person war im Auto eingeklemmt, musste befreit werden und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt, so die Polizei. Die Autobahn wurde in Richtung Stuttgart auf eine Fahrspur verengt und erst nach mehreren Stunden wieder freigegeben.