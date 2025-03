Nach einem Unfall auf der A6 bei Bretzfeld hat sich ein kilometerlanger Stau gebildet. Die Autobahn war in Richtung Nürnberg zeitweise vollgesperrt. Der ADAC erwartet viele Staus.

Am Samstagvormittag hat es auf der A6 zwischen Kreuz Weinsberg (Kreis Heilbronn) und Bretzfeld (Hohenlohekreis) in Richtung Nürnberg einen Auffahrunfall gegeben. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt. Weil am Anfang nicht klar war, wie viele Menschen verletzt waren, wurden zahlreiche Rettungskräfte zum Unfallort geschickt, so die Polizei. Deshalb war die Autobahn zeitweise vollgesperrt.

Lange Staus auf der A6 und der A81

Inzwischen ist die Vollsperrung aufgehoben, zwischenzeitlich war nur ein Fahrstreifen freigegeben. Es hatte sich ein sieben Kilometer langer Stau gebildet, der sich inzwischen wieder aufgelöst hat.

Auch auf der A81 in Richtung Stuttgart hat es am Samstagvormittag gekracht. Nach einem Unfall bei Ludwigsburg hatte sich hier ebenfalls ein kilometerlanger Stau bis Ilsfeld (Kreis Heilbronn) gebildet. Autofahrer mussten rund eine Stunde mehr Zeit einplanen.

ADAC erwartet viel Ferien-Verkehr

Zum ersten Wochenende der Faschingsferien in Baden-Württemberg brauchten die Autofahrer viel Geduld. Bereits im Vorfeld hat der ADAC darauf hingewiesen, dass Autofahrer mit Staus rechnen müssen. Denn auch in Bayern starteten die Ferien. In Sachsen, im Saarland und in Teilen der Niederlande dagegen gingen die Ferien zu Ende.