Auf der A6 bei Bretzfeld hat es erneut einen Unfall gegeben. Ein Autofahrer ist am Stauende auf einen Transporter gekracht. Die Richtungsfahrbahn nach Heilbronn ist wieder frei.

Erneut hat es auf der A6 zwischen Öhringen und Bretzfeld (beide Hohenlohekreis) einen Unfall gegeben. Nachdem am Sonntag unweit der jetzigen Unfallstelle zwei Menschen gestorben waren, krachte es am Dienstagmorgen wieder. Ein 42-jähriger Autofahrer ist in Richtung Weinsberger Kreuz (Kreis Heilbronn) am Stauende in einen Transporter gefahren. Der sei im Anschluss in einen Lkw geprallt, teilte die Polizei dem SWR mit. Der Autofahrer und der 26-jährige Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt.

Schwerer Unfall am Stauende: A6 Richtung Heilbronn gesperrt

Ein Rettungshubschrauber war zwar vor Ort, wurde laut Polizei dann aber doch nicht benötigt. Die Fahrtrichtung Heilbronn war zwischenzeitlich voll gesperrt, ebenso die Anschlussstelle Öhringen in Fahrtrichtung Heilbronn. Die Polizei schätzt den Schaden auf 60.000 Euro.

Auf seiner Facebook-Seite berichtete das Polizeipräsidium Heilbronn über den A6-Unfall:

+++. Unfall auf der Autobahn +++ Auf der Autobahn 6 kam es bei Öhringen am Dienstagmorgen zu einem...Posted by Polizei Heilbronn on Tuesday, March 25, 2025

Erst am Sonntag hatte sich einige Kilometer nach der aktuellen Unfallstelle ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer war von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen. Bei dem Unfall starben zwei Menschen, vier wurden teilweise schwer verletzt.