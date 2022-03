Die A6 ist nach einem Unfall am Dienstagnachmittag bei Öhringen (Hohenlohekreis) in Fahrtrichtung Mannheim wieder freigegeben worden. Der Verkehr fließt wieder. Wie die Polizei mitteilt, war am Mittag vermutlich ein Auto am Stauende auf einen Lkw aufgefahren. Der 28-jährige Fahrer musste schwerstverletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn war über mehrere Stunden gesperrt, es hatte sich ein kilometerlanger Stau gebildet.