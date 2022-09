per Mail teilen

Die A6 musste nach einem schweren Unfall mit einem Lkw nahe Kirchardt gesperrt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Nach Polizeiangaben waren ein Kleintransporter und ein Lastwagen auf der A6 bei Kirchardt (Kreis Heilbronn) am Mittwoch aus noch unklaren Gründen kollidiert. Dabei wurde ein 32-jähriger Fahrer in seinem Transporter eingeklemmt, ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Am Nachmittag war die Fahrbahn geräumt und gesäubert, die Sperrung konnte aufgehoben werden.

Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer ist laut Polizeiangaben aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn auf den Standstreifen abgekommen. Dort stand offenbar der Kleintransporter, der vom Lkw erfasst wurde. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 80.000 Euro, so die Polizei. die A6 musste etwa drei Stunden voll gesperrt werden, es staute sich auf rund 15 Kilometern.