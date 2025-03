Nach einem Unfall auf der A6 auf Höhe von Erlenbach zwischen einem Reisebus und einem Lkw kommt es wegen der aufwendigen Bergung den Vormittag über zu Behinderungen.

Auf der A6 zwischen Heilbronn und dem Weinsberger Kreuz (Kreis Heilbronn) ist es am frühen Mittwochmorgen in Richtung Nürnberg zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Reisebus gekommen. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt, so die Rettungskräfte vor Ort. Der Bus hatte keine Fahrgäste an Bord. Da die Bergung aufwendig ist, wird es den Vormittag über zu Verkehrsbehinderungen kommen, heißt es von der Polizei. Der Verkehr fließt an der Unfallstelle vorbei. Für die Bergung sind der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen gesperrt.

Aufwendige Bergung mit schwerem Gerät und Kran

Laut Polizei stand der Reisebus auf dem Standstreifen, ein Lkw krachte im Vorbeifahren in den Bus. Warum ist bislang noch nicht geklärt. Beide Fahrzeuge landeten daraufhin teilweise im Grünstreifen und hängen fest. Daher braucht es neben "schwerem Gerät", wie es ein Polizeisprecher am Morgen formulierte, auch einen speziellen Kran, um Bus und Lkw bergen zu können. Diese Bergungsarbeiten werden den Beamten zufolge noch den gesamten Vormittag über zu Behinderungen auf der Autobahn führen.

Lkw und Reisebus wurden bei dem Unfall schwer beschädigt und müssen mit schwerem Gerät geborgen werden. SWR

Wie die Feuerwehr bestätigt, ist aus einem der Tanks der Fahrzeuge auch Diesel ausgelaufen, wurde von den Einsatzkräften inzwischen aber abgepumpt. Ob auch Erdreich abgetragen werden muss, ist bislang noch offen.