Verkehrsunfall auf A6 - Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach einem Verkehrsunfall auf der A6 bei Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) musste eine 22-jährige Frau mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die Fahrerin wollte wohl einem anderen Autofahrer ausweichen, als dieser aus bisher ungeklärter Ursache auf ihre Fahrbahn geriet. Bei ihrem Ausweichversuch fuhr die Frau wohl halb auf dem Grünstreifen, halb auf dem Pannenstreifen rechts an einem Lkw vorbei, so die Polizei. Dabei rammte sie den Lkw und schleuderte, kollidierte erneut mit dem Sattelzug und kam dann in der Mittelleitplanke zum Stehen. Die Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die übrigen Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 28.000 Euro, so die Polizei. Wegen Unfallaufnahme sowie der Bergung von Verletzten und Fahrzeugen war die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn für etwa zwei Stunden gesperrt.