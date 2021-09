Nach einem schweren Unfall zwischen Crailsheim und Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) am Montagnachmittag ist die A6 in Richtung Heilbronn wieder freigegeben worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge waren zwei Lastwagen und ein Auto an dem Unfall beteiligt. Mehrere Menschen wurden verletzt.