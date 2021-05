per Mail teilen

Auf der A6 bei Bretzfeld (Hohenlohekreis) hat sich am frühen Morgen ein Auto mehrfach überschlagen. Das Auto war nach Polizeiangaben in Richtung Nürnberg auf einen Sattelzug aufgefahren, der PKW-Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Die Autobahn in Richtung Nürnberg war zweitweise gesperrt.