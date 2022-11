Auto geht auf A6 in Flammen auf

per Mail teilen

Auf der A6 bei Bad Rappenau ist am Sonntagabend ein Auto abgebrannt. Das Gaspedal war zuvor ausgefallen. Die Feuerwehr konnte nicht mehr viel tun.

Ein Auto ist am Sonntagabend auf der A6 bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) in Flammen aufgegangen, die beiden Insassen blieben unverletzt. Der 35-jährige Fahrer stellte sein Fahrzeug nach Polizeiangaben auf dem Seitenstreifen Eichhäuser Hof ab, weil sein Gaspedal nicht mehr reagierte. "Richtigerweise", wie die Feuerwehr Heilbronn schreibt. Dann bemerkte er Flammen am Fahrzeugunterboden.

Die Feuerwehr Heilbronn löscht, was zu löschen ist. Pressestelle Feuerwehr Heilbronn

Als die Feuerwehr Heilbronn eintraf, stand der Wagen bereits komplett in Flammen, teilte sie mit. Brandursache ist nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt. Wegen der Rauchentwicklung musste die A6 kurzzeitig gesperrt werden. Am Auto entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro, am Fahrbahnbelag von 3.000 Euro.