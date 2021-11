Auf der A6 bei Heilbronn ist in der Nacht auf Samstag zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Untereisesheim und Bad Rappenau in Fahrtrichtung Mannheim ein Kleintransporter vollständig ausgebrannt. Die fünf Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt, so die Polizei. Der Fahrer war rechtzeitig auf den Standstreifen gefahren, nachdem er Rauchentwicklung an seinem Sprinter bemerkt hatte. Ursache für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt. Durch das Feuer wurden der Fahrbahnbelag und eine angrenzende Lärmschutzwand beschädigt. Infolge der Fahrbahnsperrung und Bergungsarbeiten kam es zu stundenlangen Verkehrsbehinderungen. Im dichten Nebel hinter der Sperrung gab es zwei Folgeunfälle, auch dabei wurde niemand verletzt.