per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der A6 zwischen Bad Rappenau und Sinsheim sind am Freitagmorgen drei Menschen verletzt worden. Zwei Fahrzeuge waren kollidiert, die A6 war kurzzeitig gesperrt.

An beiden beteiligten Unfallwagen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Während des Rettungseinsatzes blieb die A6 am Freitagmorgen für 30 Minuten gesperrt. Der Unfall war gegen 7 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) und Sinsheim-Steinsfurt (Rhein-Neckar-Kreis) passiert. Drei Personen, darunter ein Kleinkind, mussten nach einem Unfall in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt

Zwei Autos wurden vorne und hinten stark beschädigt und blieben in Fahrtrichtung Mannheim stehen. Der Fahrer des einen Autos und eine de Fahrerin des anderen Wagens sowie ihr Kind wurden leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich mit Rettungswagen in umliegende Kliniken verteilt.

Der Verkehr war für einige Zeit behindert Julian Buchner / Einsatz-Report24

Fahrbahn wieder frei gegeben

Neben mehreren Fahrzeugen des Rettungsdienstes, einem Notarzt und der Autobahnpolizei Weinsberg war die Freiwillige Feuerwehr Bad Rappenau mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Wehrleute bargen die Fahrzeuge von der Fahrbahn und sicherten die Einsatzstelle ab, bis die Fahrbahn wieder frei war.