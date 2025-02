Die Autobahn GmbH des Bundes arbeitet zur Sicherheit auf den deutschen Autobahnen an der Weiterentwicklung sogenannter kooperativer intelligenter Verkehrssysteme (C-IST). "Gerade an Tagesbaustellen ist die Gefahr von schweren Auffahrunfällen besonders groß", heißt es auf der Webseite der Autobahn GmbH.

Mit den C-IST lassen sich Informationen zu Gefahrenstellen in Echtzeit austauschen. Das Ganze kann man sich in etwa vorstellen, wie den Hotspot an einem Handy.

Das C-IST, das inzwischen in fast alle sogenannten Vorwarnanhänger und Absperrtafeln integriert wurde, kann ebenfalls ein ad-hoc-WLAN-Netzwerk aufbauen. Da auch immer mehr Autos über WLAN verfügen, können so einfach und in Echtzeit Warnungen und Hinweise verschickt werden, die dem Fahrer oder der Fahrerin dann im Auto angezeigt oder vorgelesen werden.

Es gebe auch eine Lösung, wie die Baustelleninfos per Mobilfunk über die Verkehrszentrale zur Mobilithek des Bundes und so schlussendlich bei Dienstanbietern landen, wie beispielsweise Google Maps.

Eine genaue Erklärung mit dazugehörigen Videos finden Sie auf der Webseite der Autobahn GmbH.