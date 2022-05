Ausflugswetter in Heilbronn-Franken - Motorradunfälle am Wochenende

In der Region Heilbronn-Franken hat es die Menschen bei schönstem Wetter mit dem Motorrad nach draußen gezogen. Bei Unfällen am Wochenende wurden Menschen teils schwer verletzt.

Bereits am Samstag musste ein 70-jähriger Motorradfahrer auf der Kreisstraße bei Lauffen (Kreis Heilbronn) schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Er hatte laut Polizei einem Auto an einer Einmündung die Vorfahrt genommen und war mit diesem zusammengestoßen. Der beteiligte Autofahrer blieb unverletzt.

Bremsen versagen nach Besuch in der Waschstraße

Ebenfalls am Samstag stürzten ein 26-Jähriger und dessen 25-jähriger Beifahrer mit dem Motorrad in einem Kreisverkehr bei Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall), als sie abbremsen mussten. Beide wurden leicht verletzt, so die Polizei. Vermutlich hätten die Bremsen des Fahrzeugs wegen Nässe nicht richtig funktioniert, das Fahrzeug sei vorher in einer Waschstraße gewesen, heißt es in der Mitteilung.

Kuh reißt Zaun nieder

Schwere Verletzungen zog sich ein 71-jähriger Motorradfahrer am Sonntagvormittag in Frankenhardt (Kreis Schwäbisch Hall) zu, als er in Teile eines Zauns fuhr. Eine wild gewordene Kuh soll diese zuvor auf die Straße geschleift haben.

Motorradsicherheitstag in Löwenstein

Viele Biker sind derweil zum neunten Motorradsicherheitstag auf der Löwensteiner Platte (Kreis Heilbronn) am Sonntag unterwegs. Bis in den Abend hinein erwartet die Polizei dort rund 3.000 Besucherinnen und Besucher. Das Treffen des Polizeipräsidiums Heilbronn mit Bikern in den Löwensteiner Bergen ist mittlerweile Kult, alle zwei Jahre wird bei dem Aktionstag der Polizei gezeigt, wie Fahrspaß auf zwei Rädern sicher bleibt.