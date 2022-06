Schwere Unfälle mit Verletzten

Die Sperrung nach einem schweren Unfall am Donnerstagnachmittag auf der A6 auf Höhe Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) ist erst am frühen Morgen aufgehoben worden. Ein Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt. Der Fahrer eines Stattelzugs hatte laut Polizei gegen 16:45 ein Stauende Richtung Heilbronn übersehen und fuhr mit seinem Gespann auf. Der vorausfahrende Lkw wurde gegen die Leitplanke gedrückt und kippte um. Der 46 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, der andere Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis gegen 4 Uhr in der Früh. Der Sachschaden liegt bei 65.000 Euro.

Auf der B27 bei Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) prallten am frühen Donnerstagnachmittag drei Autos ineinander. Drei Menschen wurden schwer verletzt, der Schaden liegt bei 50.000 Euro.