Mehrere Unfälle am Wochenende

In Heilbronn-Franken hat es am Wochenende ein paar schwere Unfälle gegeben. Insgesamt wurden sechs Menschen teils schwer verletzt. Am späten Samstagabend wurde in Mainhardt im Kreis Schwäbisch Hall ein Rollerfahrer schwer verletzt. Der 40-Jährige war vermutlich zu schnell gefahren. Bereits am Nachmittag war bei Eppingen im Kreis Heilbronn ein 16-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt worden. Er war zu schnell in eine Kurve gefahren, so die Polizei. In Bretzfeld-Schwabbach im Hohenlohekreis hatte ein 18 Jahre alter Autofahrer beim Abbiegen am Samstagvormittag ein entgegenkommendes Auto übersehen. Beim Zusammenprall überschlug sich das Auto des Unfallverursachers. Er, zwei seiner Mitfahrer und die Fahrerin des anderen Autos wurden leicht verletzt.