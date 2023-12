Heilbronner Falken: Halskrause kann Leben retten

Die Spieler in der Deutschen Eishockey Liga müssen ab 1. Januar eine Halskrause tragen. Durch den tödlichen Unfall in England wird auch in Heilbronn darüber nachgedacht.

Der Schock in der Eishockey-Welt war groß, auch beim Eishockey-Oberligisten Heilbronner Falken. Ende Oktober starb der Eishockeyspieler Adam Johnson bei einem Spiel in England, nachdem ihm ein Gegenspieler bei einem tragischen Unfall mit dem Schlittschuh den Hals aufgeschlitzt hatte. In Schweden und Finnland hätte Johnson möglicherweise überlebt. Dort müssen die Spieler seit vielen Jahren eine Halskrause tragen. Die erste Deutsche Eishockey Liga führt die Pflicht zum 1. Januar ein und auch bei den Heilbronner Falken wird über diese Schutzausrüstung gesprochen.

Betroffenheit bei Heilbronner Falken

Martin Jiranek ist seit dieser Saison Sportdirektor bei den Heilbronner Falken, die nach dem Abstieg in der Eishockey-Oberliga Süd ran müssen. Viele Jahre stand der 54-Jährige selbst als Spieler in der ersten Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf dem Eis. Der tödliche Unfall im Oktober in England hat Jiranek betroffen gemacht. Eishockey sei in den vergangenen Jahren immer sicherer geworden, sagt er. Das Risiko solcher Verletzungen solle aber weiter minimiert werden. Eine Halskrause könne eine Möglichkeit sein, müsse aber verbessert werden.

Ich habe nichts gegen eine Pflicht zur Halskrause. Wahrscheinlich rettest du alle zehn Jahre ein Leben damit.

Martin Jiranek geht davon aus, dass 99 Prozent der Spieler keine Halskrause tragen, wenn sie nicht müssen. Er hat deshalb nichts gegen eine Pflicht. Das müssten aber die Verantwortlichen entscheiden, sagt er. Sein Sohn sieht das ein bisschen anders. Für Benedikt Jiranek gehört das Risiko einer schweren Verletzung zum Eishockey dazu. Eine Halskrause störe ihn beim Eishockey spielen, so der 21-Jährige.

Plicht zur Halskrause bald überall

Halskrause und Eishockey. Jiraneks Mannschaftskamerad Sam Verelst hält diese Art der Schutzausrüstung für gut, aber auch für gewöhnungsbedürftig.

Der 32-jährige Stürmer Sam Verelst denkt, so sagt er, auf dem Eis nie an eine mögliche schwere Verletzung. Trotz des Unfalls in England gebe es keine Angst. Wenn man die Bilder sehe, überlege man aber schon, künftig eine Halskrause zu tragen. Die DEL führt die Halskrausen-Plicht im Januar nun ein. Die anderen Ligen in Deutschland wollen zur Saison 2024/2025 nachziehen.