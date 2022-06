Knapp 30 Schulen in Heilbronn-Franken ohne Rektoren

An knapp 30 Schulen in Heilbronn-Franken ist derzeit der Posten der Rektorin oder des Rektors nicht besetzt. Vor allem an kleineren Grundschulen sind die Stellen teils schon länger offen.

26 Stellen sind momentan auf den Internetseiten der Schulämter in Heilbronn-Franken ausgeschrieben. Vor allem kleinere Grundschulen seien betroffen, heißt es von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Heilbronn-Franken. Stellen teils länger nicht besetzt Teils sind die Posten schon seit Jahren offen. Wenn die Stelle nicht besetzt ist, werden die Aufgaben von Lehrerinnen und Lehrern aus dem Kollegium übernommen oder von Nachbarschulen - so lange, bis die Schulleiterstelle besetzt ist. Das kann aber gerade bei kleineren Grundschulen länger dauern. In einer Grundschule im Main-Tauber-Kreis zum Beispiel wurde die Stelle 2014 ausgeschrieben und ist immer noch auf der Internetseite des Schulamtes. Wenig Entlastung und geringere Bezahlung Die finanziellen Zulagen stünden nicht im Verhältnis zu dem zusätzlichen zeitlichen Aufwand, sagt die Kreisvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Main-Tauber-Hohenlohe, Jana Kolberg. Als Schulleitung bekomme man gerade an kleinere Schulen auch wenig Entlastung. Oft fehle ein Sekretariat und die Bezahlung der Schulleiterstelle sei dort geringer. Die Belastung der Schulleitungen sei dazu auch generell sehr hoch. "Ich sage ganz oft: Das ist fast wie ein Ehrenamt mit Schmerzensgeld." Die Aufgaben als Schulleitung seien in den vergangenen Jahren massiv angewachsen, sagt der Schulleiter der Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule in Heilbronn, Harald Schröder, der auch GEW-Sprecher im Kreis Heilbronn ist. Als Beispiel nennt er den Datenschutz und Schwierigkeiten, Ausfälle zu kompensieren, weil Lehrkräfte fehlen. Mangel an Rektorinnen und Rektoren Mangel an Rektorinnen und Rektoren 276 Schulen in Baden-Württemberg haben keine Schulleitung Viele Schulen in Baden-Württemberg haben Zeitungsberichten zufolge keine Schulleitung. Die Position der Rektorin oder des Rektors ist dort nicht besetzt - besonders an Grundschulen. mehr... Zu wenig Zeit, um Schule zu leiten Die Zeit, die Schulleitungen bekämen, um eine Schule zu leiten, sei aber nicht signifikant erhöht worden. "Sie müssen davon ausgehen, dass an einer kleinen Grundschule ein Schulleiter vielleicht zehn Stunden Unterricht in der Woche erlassen bekommt, um die Schule zu leiten. Und diese Zeit reicht hinten und vorne nicht." An kleinen Grundschulen gebe es manchmal gar keine Bewerbung auf eine freie Stelle, so Schröder. Er wisse aus eigener Erfahrung, dass es für die Führung einer Schule wichtig sei, wenn man zu zweit oder zu dritt ist. Es gebe oft Situationen, in denen Austausch wichtig sei. "Wenn man da alleine kämpft, dann ist das sehr herausfordernd und geht doch auch an die Psyche."