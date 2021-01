per Mail teilen

Die Polizei hat einen 30 Jahre alten Mann erwischt, der an zwei aufeinanderfolgenden Tagen hinterm Steuer eines Wagens saß, obwohl er seit über zehn Jahren keinen Führerschein mehr hat. Der Mann war zunächst am Dienstag in der Heilbronner Innenstadt kontrolliert worden und dann einen Tag später nochmals. Jetzt muss er mit mehreren Anzeigen rechnen.